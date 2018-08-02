Ещё
Макгрегор вышел на первое место в рейтинге легковесов UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор вышел на первое место в рейтинге легковесов UFC 

Чемпионат.com 49 минут назад
Организация UFC опубликовала новый рейтинг бойцов во всех весовых категориях. Важным изменением стало то, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Конор Макгрегор поднялся на одну строчку в рейтинге лёгкого веса, став претендентом номер один в этой весовой категории. Тони Фергюсон опустился на одну строчку вниз, заняв второе место в рейтинге.
Таким образом, Макгрегор, согласно рейтингу, стал основным претендентом на титульный бой против чемпиона лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. По слухам, бой состоится в ноябре или декабре 2018 года.
Из других изменений можно отметить рейтинг pound-for-pound, в котором Хабиб Нурмагомедов поднялся на одну строчку вверх, опередив Стипе Миочича и став восьмым в таблице лучших панчеров организации.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов о победе Махачева: восхождение началось Менеджер Нурмагомедова: в тюрьме Конору было бы гораздо безопасней Макгрегор намекнул на скорое возвращение в UFC
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой70
Смолов успел сделать селфи на месте ДТП4
Губерниев резко отреагировал на уличные гонки Смолова16
Шнуров обрадовался проигрышу России на ЧМ26
Смолов объяснил бегство с места ДТП82
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:40
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой
Биатлон
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
01:00
Болельщики попросили Путина о помощи
Футбол
03:09
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение