Макгрегор вышел на первое место в рейтинге легковесов UFC 

Организация UFC опубликовала новый рейтинг бойцов во всех весовых категориях. Важным изменением стало то, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Конор Макгрегор поднялся на одну строчку в рейтинге лёгкого веса, став претендентом номер один в этой весовой категории. Тони Фергюсон опустился на одну строчку вниз, заняв второе место в рейтинге.
Таким образом, Макгрегор, согласно рейтингу, стал основным претендентом на титульный бой против чемпиона лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. По слухам, бой состоится в ноябре или декабре 2018 года.
Из других изменений можно отметить рейтинг pound-for-pound, в котором Хабиб Нурмагомедов поднялся на одну строчку вверх, опередив Стипе Миочича и став восьмым в таблице лучших панчеров организации.