Крылов выступит на турнире в Москве

Украинский боец Крылов выступит на турнире UFC в Москве

Публикация от industrials (@industrialsofficial) 1 Авг 2018 в 2:59 PDT Чемпион Fight Nights Global в полутяжёлом весе Никита Крылов подписал контракт с UFC и выступит на турнире в Москве.

Как сообщается на официальной странице Industrials Team, которую представляет Крылов, в Instagram, боец вернулся в UFC и выступит на турнире в Москве, который пройдёт 15 сентября. Соперником спортсмена станет поляк Ян Блахович

26-летний Крылов провёл 29 поединков, в которых одержал 24 победы (все — досрочно) и потерпел пять поражений. Ранее украинец уже выступал в UFC, где выиграл шесть боёв из девяти.

На счету 35-летнего Блаховича 22 победы (13 — досрочно) и семь поражений.