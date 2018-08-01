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Крылов выступит на турнире в Москве
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Украинский боец Крылов выступит на турнире UFC в Москве 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Боец смешанных единоборств Никита Крылов globallookpress.com
Чемпион Fight Nights Global в полутяжёлом весе Никита Крылов подписал контракт с UFC и выступит на турнире в Москве.
Как сообщается на официальной странице Industrials Team, которую представляет Крылов, в Instagram, боец вернулся в UFC и выступит на турнире в Москве, который пройдёт 15 сентября. Соперником спортсмена станет поляк Ян Блахович.
26-летний Крылов провёл 29 поединков, в которых одержал 24 победы (все — досрочно) и потерпел пять поражений. Ранее украинец уже выступал в UFC, где выиграл шесть боёв из девяти.
На счету 35-летнего Блаховича 22 победы (13 — досрочно) и семь поражений.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что близок к достижению договорённости о проведении боя с нынешним обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском: последние новости
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