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Бывший баскетболист пустил кровь бойцу MMA
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Бывший баскетболист пустил кровь бойцу MMA 

Lenta.ru 2 часа назад
Американский тяжеловес Донтейл Мэйс, выступающий в смешанном стиле (MMA), отправил в нокаут Митчела Сайпа в рамках шоу Tuesday Night Contender Series. Роликом поделился пользователь Gfycat Wildmat.
Мэйс нанес сопернику удар локтем по голове, что вызвало рассечение. В последствии, ему удалось отправить окровавленного Сайпа на землю и добить его.
Tuesday Night Contender Series — еженедельное шоу, выходящее на платном медиасервисе UFC Fightpass. Contender Series позиционируется как скаут-платформа для Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Проявившие себя в его поединках бойцы могут рассчитывать на контракт с организацией. Бои проводятся на тренировочной базе UFC в Лас-Вегасе.
В активе Мэйса пять побед и два поражений в профессиональных боях по правилам MMA. В колледже спортсмен выступал за баскетбольную команду.
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