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Макгрегор анонсировал возвращение в UFC
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Макгрегор анонсировал возвращение в UFC 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил в Instagram о возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
Спортсмен опубликовал фотографию с подписью «Детка, я дома». На фото боец позирует в экипировке с логотипами UFC.
Макгрегор до конца 2018 года должен провести поединок с российским бойцом и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин заявлял, что бой может пройти 6 октября или 30 декабря на турнирах в Лас-Вегасе.
5 апреля ирландец чуть не сорвал турнир UFC 223, в котором участвовал Нурмагомедов. Он вместе с сообщниками атаковал автобус, в котором находились бойцы-участники соревнований, в том числе россиянин. Позднее Макгрегор был приговорен к пяти дням общественных работ.
Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Он выиграл 21 бой при трех поражениях.
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