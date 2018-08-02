Макгрегор анонсировал возвращение в UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил в Instagram о возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Спортсмен опубликовал фотографию с подписью «Детка, я дома». На фото боец позирует в экипировке с логотипами UFC.

Макгрегор до конца 2018 года должен провести поединок с российским бойцом и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин заявлял, что бой может пройти 6 октября или 30 декабря на турнирах в Лас-Вегасе.

5 апреля ирландец чуть не сорвал турнир UFC 223, в котором участвовал Нурмагомедов. Он вместе с сообщниками атаковал автобус, в котором находились бойцы-участники соревнований, в том числе россиянин. Позднее Макгрегор был приговорен к пяти дням общественных работ.

Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Он выиграл 21 бой при трех поражениях.