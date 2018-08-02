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Макгрегор намекнул на скорое возвращение в UFC
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Макгрегор намекнул на скорое возвращение в UFC 

Чемпионат.com 7 часов назад
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор намекнул на скорое возвращение к участию в смешанных боевых единоборствах, опубликовав на своей официальной странице в «Инстаграме» фотографию с короткой подписью «Милые, я дома».
Посмотреть фотографию можно на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
Как ожидается, до конца 2018 года бывший чемпион промоушена может провести поединок с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который в настоящее время является обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе и неоднократно заявлял о своём желании встретиться в октагоне с именитым ирландским соперником.
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