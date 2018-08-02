Макгрегор намекнул на скорое возвращение в UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор намекнул на скорое возвращение к участию в смешанных боевых единоборствах, опубликовав на своей официальной странице в «Инстаграме» фотографию с короткой подписью «Милые, я дома».

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Как ожидается, до конца 2018 года бывший чемпион промоушена может провести поединок с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который в настоящее время является обладателем титула чемпиона UFC в лёгком весе и неоднократно заявлял о своём желании встретиться в октагоне с именитым ирландским соперником.