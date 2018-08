Крепкий бриллиант для Хабиба. Порье уничтожил Альвареса

Дастин Порье нокаутировал Эдди Альвареса в Калгари и нацелился на титул Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев выиграл болевым, а Гаджимурад Антигулов не справился с Молдавским Халком. Итоги UFC on Fox 30.

Выходец из полулегкого веса, ударник Дастин Порье по прозвищу Бриллиант доказал, что уже созрел для того, чтобы драться за чемпионский титул, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Как и в первом их бою с экс-чемпионом UFC Эдди Альваресом, признанном несостоявшимся, оба соперниками имели шансы на то, чтобы переломить ход боя. После равного обмена ударами в первом раунде Альварес полез в партер и даже добился локальных успехов, пока рефери не поднял его за хватание сетки. Этим и воспользовался Порье, обрушивший на визави град ударов и избивал Альвареса у сетки до тех пор, пока тот не рухнул обессиленно на канвас.

После четырех подряд побед Порье заслуженно стал претендентом на чемпионский титул, однако своей очереди ему, наверное, придется подождать. Во-первых, для UFC сейчас главная цель организовать бой Нурмагомедова с Конором Макгрегором . Во-вторых, есть Тони Фергюсон , бой которого с Хабибом кто-то проклял, но UFC может сделать еще одну попытку его организовать. И только после этих парней в очереди стоит Порье. На первый взгляд, он менее опасен и разносторонен, чем те двое, но сейчас Бриллиант доказал, что может быстро вернуться в бой, пролежав под соперником и способен жестко атаковать сериями. Расслабляться с таким оппонентом нельзя никогда.

A post shared by Nocaute na Rede (@nocautenarede) on Jul 28, 2018 at 10:55pm PDT Для бывших многолетних королей своих дивизионов Жозе Алдо и Йоанны Енджейчик настал момент истины. Очередное поражение окончательно бы перевело их в разряд гейткиперов, а победа дала бы шанс на новые большие противостояния. Особенно нелегко было Алдо, который на своем карьерном пути столько наполучал по голове, что в случае очередного избиения, можно было и об окончании карьеры задуматься. Идущий на хорошем ходу Джереми Стивенс был достаточно опасным соперником для бразильского ветерана и даже считался фаворитом у букмекеров.

Алдо снова угодил в валидольную рубку в середине раунда, где он прилично отхватил. Восстановившись, опытный бразилец подловил соперника и левой пробил ему печень, после чего хладнокровно добил на настиле. Пороха Алдо еще хватает для побед над конкурентоспособными соперниками, но скорость и уменье держать удар у него уже не те, что прежде, а потому вряд ли ему удастся вернуть себе пояс.

Что касается Енджейчик, то ошибочно считать, что ее карьера пошла на спад. Скорее просто Роуз Намаюнас оказалась стилистически неудобной соперницей. Однако в бою со всеми остальными девушками, в том числе с Тишей Торрес , привычная тактика польки работает как швейцарские часы. Сил у нее достаточно, чтобы отбегать три раунда, реакции и гибкости хватает, чтобы избежать серьезного урона при атаках соперницы и лишь ударная мощь, которая дается от природы, у нее не столь велика, чтобы зрелищно и досрочно заканчивать поединки. Вряд ли ей в ближайшее время дадут третий бой с Намаюнас, но можно попробовать стать чемпионкой в новом дивизионе до 57 кг.. @joannamma: I’m the strawweight queen, with or without the belt. #UFCCalgary pic.twitter.com/lkmrB4jTaz

Когда Ислам Махачев пришел в UFC, он казался очередным незрелищным дагестанским «одеялом». Однако парень работает над собой и стремится не просто побеждать, а делать это досрочно и ярко. В январе он потушил опытнейшего Глейсона Тибау, а в этот раз расправился над Кейджаном Джонсоном на его территории, прервав его четырехматчевую победную серию. Махачев с первых минут начал раздергивать и разбивать соперника в стойке, легко уходя от его контратак. В концовке раунда Ислам блестяще исполнил проход в ноги, прошел в маунт и за считанные секунды до конца раунда завершил бой рычагом локтя.

Махачев сейчас, пожалуй, второй после Хабиба российский легковес и достоин проверки топовыми соперниками хотя бы уровня Эла Яквинты или Майкла Кьезы. При этом ему всего 26 лет, что по меркам современных ММА детский возраст, а поскольку Хабиб не собирается драться до 40 лет, разносторонний Махачев может стать его преемником. К тому же и сам Хабиб, находившийся у него в углу, назвал Махачева следующим чемпионом после его ухода.

A post shared by Фарход Абдурахимович (@faraday8891) on Jul 28, 2018 at 11:17pm PDT После боя Гаджимурада Антигулова со здоровенным молдаванином Ионом Куцелабой, по прозвищу Халк показалось, что россиянин выступает не в своем весе. Все-таки в UFC, где все дерутся на одну-две категории ниже, небольшой полутяж Антигулов мог бы легко вписаться в лимит среднего веса. Если первые два боя с Маркусом Рожерио де Лимой и Йоахимом Кристенсеном стали для него легкой прогулкой, то во встрече с Куцелабой все решили габариты.

После фирменных проходов в ноги Антигулова молдованин без проблем поднимался на ноги и при этом тратил сил намного меньше, чем его оппонент. В клинче Куцелаба жестко накормил россиянина коленями и локтями, а в концовке раунда добил измотанного соперника у сетки. Тот самый случай, когда размер имеет значение и физика бьет технику. Для Гаджимурада это повод сделать правильные выводы.

