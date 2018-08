Саша Емельяненко ярко нокаутировал экс-бойца UFC. Но был на грани поражения

В Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам RCC 3, в рамках которого российский тяжеловес Александр Емельяненко сразился с бывшим бойцом UFC чехом Виктором Пештой . Поединок получился зрелищным, а Емельяненко чуть не проиграл.

После того, как Александр Емельяненко освободился из колонии, он провел четыре поединка в рамках организации WFCA (Грозный). Все бои он завершил победами досрочно. Были нокаутированы Джеронимо дос Сантос, Вирджил Цвиккер, Шимон Байор и Габриэль Гонзага.

Если раньше Александр, известный своими скандальными выходками, был никому неинтересен, то сейчас он нарасхват. Уральская промоутерская организация RCC, которая развивается очень быстрыми темпами, предложила ему контракт. Емельяненко согласился с условием, что он будет драться в двух промоушенах сразу.

Александр Емельяненко: Пусть UFC сделает предложение. Возможно, мы к чему-то придем

Матчмейкеры RCC привезли для Александра неплохого соперника — чеха Виктора Пешту, который ранее дрался в UFC. Пешта там не сверкал, но был хорошим оппонентом для любого бойца, с кем дрался. С ним приходилось считаться всем. 13 побед в 17 поединках за карьеру в ММА — довольно неплохая статистика для тяжеловеса. Одним словом, Александру не мешка привезли.

Фаворитом поединка был Саша, но смущало одно но… За две недели до турнира он развелся со своей женой Полиной, которая выполняла функции менеджера и следила за всеми делами спортсмена. Развод мог отрицательно повлиять на психологию Емельяненко.

С первых минут спортсмены ринулись бить друг друга. У Пешты это получалось намного лучше. Он был быстрее и попадал точно, в то время как Александр мазал и двигался неуверенно. В конце раунда на лице россиянина появилась кровь. Он проигрывал схватку вчистую.

Второй раунд начался для Саши хуже первого. Пешта провел тейкдаун и продолжил бить Емельяненко уже в партере. Начало второй пятиминутки Александр тоже провалил. Когда же судья поднял бойцов снова в стойку, то было видно, как Емельяненко был зол. Он ринулся на чеха, как на жертву, и несколькими точными ударами потряс оппонента. Емельяненко перехватил инициативу и пошел вперед, как танк. Пешта поплыл, и даже упал, но ему удалось быстро подняться. Емельяненко ринулся добивать и сделал это весьма успешно. В конце второго раунда судья остановил поединок, так как это был уже не спорт, а избиение.

Александр одержал пятую победу кряду. Он находится в случшей физической форме за всю свою карьеру в спорте. Но драться в США он не поедет по понятным причинам.

Уже через месяц в Москве состоится турнир WFCA 50. И Александр Емельяненко там тоже подерется. Соперником будет американец Тони Джонсон. Что-то подсказывает, что Александр вновь победит. И вновь — техническим нокаутом — ярко, красиво и без лишних вопросов.

Съёмки для промо ролика! #Россия #Спорт #mma

