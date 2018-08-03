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Нурмагомедов пообещал избить Макгрегора
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Нурмагомедов пообещал избить Макгрегора на улице Нью-Йорка 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский представитель в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, передает allboxing.ru.
"Что будет, если увижу его на улице? Будет драка. Конечно же. Без денег. Я никогда не проигрывал в уличных боях", — сказал действующий чемпион-легковес.
Россиянин отметил, что переговоры о возможном поединке с Макгрегором ведутся.
"Уважаю ли я Конора как бойца? Да. Как человека? Нет. Я надеюсь, что бой состоится, но пока не знаю никаких новостей. Просто жду. Переговоры ведутся", — заключил он.
Ранее сообщалось, что Макгрегор стал основным претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым.
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