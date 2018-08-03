Емельяненко в ярости: самоуверенный соперник перешел черту

Емельяненко пришлось столкнуться чуть ли не самым опасным соперником за последнее время. Виктор Пешта проигрывал только бойцам топ-уровня, притом чех великолепно чувствует себя в партере, а вот русский витязь здесь испытывает серьезные проблемы.

Первый же раунд начался очень жестко. Бойцы проверяют друг друга прямыми в челюсть, оба плевать хотели на такую ерунду. Работа переходит к сетке, Емельяненко выглядит так, будто сделан из стали.

Неожиданным получается самое начало второго раунда. Русский боец допускает ошибку и отдает партер, а в партере ему оставаться никак нельзя. Александр никак не может перехватить инициативу, но рефери поднимает соперников в стойку.

И вот тут начинается реальная рубка. Град ударов с обеих сторон: более суетливо работает Пешта, спокойно и уверенно выступает Емельяненко. Смотрите сами, чем закончилась схватка — финал того стоит!