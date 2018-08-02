Крылов проведет бой с Блаховичем на турнире UFC в Москве 

Украинский боец Никита Крылов примет участие в турнире UFC Fight Night 136 в Москве, сообщает Valentudo.ru.
26-летний Крылов после трех боев в организации Fight Nights принял решение вернуться в UFC и 15 сентября встретится с 35-летним Яном Блаховичем из Польши.
В Fight Nights Крылов одержал три победы: нокаутировал Марко Перака и Эмануэля Ньютона, после чего разгромил во втором раунде Фабио Мальдонадо и стал чемпионом в полутяжелом весе.
Блахович поднялся на четвертое место в своем дивизионе в UFC после трех побед подряд над Девином Кларком, Джаредом Каннонье и Джими Манува.
Напомним, турнир UFC Fight Night 136 пройдет 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский».