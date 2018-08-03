Боец UFC станет представителем Fallout 76

Компания Bethesda и спортивная организация UFC объявили о сотрудничестве. В рамках соглашения будет продвигаться постапокалиптический экшен Fallout 76 в Австралии и Новой Зеландии.

Представителем бренда игры стал австралийский боец UFC Роберт Уиттакер. Спортсмен известен как «заядлый игроман», который также проводит прямые трансляции на Twitch. Например, в июне Уиттакер стримил The Elder Scrolls Online.

Ранее News.ru рассказал, что Fallout 76 выйдет 14 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Перед этим игроки смогут принять участие в бета-тестировании игры.