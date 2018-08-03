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Боец UFC станет представителем Fallout 76
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Боец UFC станет представителем Fallout 76 

News.ru 3 часа назад
Фото: Gmbox
Компания Bethesda и спортивная организация UFC объявили о сотрудничестве. В рамках соглашения будет продвигаться постапокалиптический экшен Fallout 76 в Австралии и Новой Зеландии.
Представителем бренда игры стал австралийский боец UFC Роберт Уиттакер. Спортсмен известен как «заядлый игроман», который также проводит прямые трансляции на Twitch. Например, в июне Уиттакер стримил The Elder Scrolls Online.
Ранее News.ru рассказал, что Fallout 76 выйдет 14 ноября на PC, PS4 и Xbox One. Перед этим игроки смогут принять участие в бета-тестировании игры.
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