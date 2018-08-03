Алиев встретится с Гудом на турнире UFC 230 в Нью-Йорке

Российский боец смешанных единоборств Султан Алиев выступит на турнире UFC 230. Который пройдет в Нью-Йорке 3 ноября. Соперником россиянина станет американец Лайман Гуд.

Алиев за карьеру одержал 14 побед и потерпел 3 поражения. Гуд в 23 боях одержал 19 побед. В своих последних трех боях Алиев потерпел два поражения проиграв бразильцу Варлею Алвису и американцу Кенни Робертсону. Алиев является чемпионом России по боевому самбо и многократным призером ЧР по этому виду спорта.

Гуд также проиграл свой последний бой в UFC, уступив бразильцу Элизеу Залески дус Сантусу раздельным решением судей.

UFC 230 пройдет 3 ноября на арене «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке.