Нейт Диас в ноябре вернется в UFC после двухлетнего перерыва

Боец смешанных единоборств Нейт Диас вернется в октагон в рамках боя UFC после двухлетнего перерыва. По информации LA Times, Диаз примет участие в бою против Дастина Порье на турнире UFC 230 в Нью-Йорке. Этот бой станет вторым главным событием турнира. Сообщается, что руководство UFC официально анонсирует бой на пятничной пресс-конференции. Пресс-служба UFC намекнула на возвращение Диаса, опубликовав в твиттере короткое видео с выходом Диаса в октагон. Диаз не выступал в официальных поединках после поражения Конору МакГрегору решением большинства судей в августе 2016-го. Диас является единственным бойцом, кому удалось победить Макгрегора в UFC. На турнире UFC 196 Диас одержал победу над ирландцем во втором раунде удушающим приемом. Дастин Порье 28 июля в своем последнем бою в UFC нокаутировал Эдди Альвареса