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Нейт Диас в ноябре вернется в UFC после двухлетнего перерыва
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Нейт Диас в ноябре вернется в UFC после двухлетнего перерыва 

SPORT24.ru 2 часа назад
Боец смешанных единоборств Нейт Диас вернется в октагон в рамках боя UFC после двухлетнего перерыва. По информации LA Times, Диаз примет участие в бою против Дастина Порье на турнире UFC 230 в Нью-Йорке. Этот бой станет вторым главным событием турнира.
Сообщается, что руководство UFC официально анонсирует бой на пятничной пресс-конференции. Пресс-служба UFC намекнула на возвращение Диаса, опубликовав в твиттере короткое видео с выходом Диаса в октагон.
Диаз не выступал в официальных поединках после поражения Конору МакГрегору решением большинства судей в августе 2016-го. Диас является единственным бойцом, кому удалось победить Макгрегора в UFC. На турнире UFC 196 Диас одержал победу над ирландцем во втором раунде удушающим приемом.
Дастин Порье 28 июля в своем последнем бою в UFC нокаутировал Эдди Альвареса.
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