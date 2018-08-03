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Гольцов сразится со Стойничем в Сочи
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Гольцов сразится со Стойничем в Сочи 

Чемпионат.com 9 минут назад
Питерский тяжеловес, фаворит национальной команды по боевому самбо Денис Гольцов выступит на предстоящем турнире по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70».
Бой станет главным событием мероприятия, которое пройдёт в Сочи. Соперником российского бойца-тяжеловеса и двукратного чемпиона мира по боевому самбо станет экс-участник турнира по смешанным боевым единоборствам UFC боснийский спортсмен Денис Стойнич.
Турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70» запланирован к проведению на 22 августа в Сочи, где традиционно с момента основания лиги и проводятся мероприятия промоушена.
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