Официально: Нурмагомедов и Макгрегор подерутся в Вегасе

Накануне UFC официально объявил о поединке действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0) и бывшего чемпиона промоушена в двух категориях ирландца Конора Макгрегора (21-3). Мегафайт состоится 6 октября и станет главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

Нурмагомедов завоевал титул в апреле этого года, победив по очкам Эла Якуинту, после того как Тони Фергюсон , с которым он должен был драться изначально, травмировался за неделю до выхода в клетку. За несколько дней до этого Макгрегор с группой товарищей атаковал автобус с участниками турнира, пытаясь выманить Хабиба для «мужского разговора».

Конор не выступает в ММА с ноября 2016 года, когда отобрал титул в лёгком весе у Эдди Альвареса , нокаутировав его в первом раунде. В августе прошлого года он провёл мегаденежный поединок по правилам бокса с Флойдом Мэйуэзером-младшим, потерпев поражение техническим нокаутом в 10-м раунде.

THE FIGHT IS ON!@TeamKhabib vs @TheNotoriousMMA Oct. 6 in Las Vegas at #UFC229! pic.twitter.com/GHNzmj4eWY

— #UFC227 (@ufc) 3 августа 2018 г.

