Порье будет драться с Диасом: Нурмагомедов–Макгрегор — дело решённое?

По сообщениям неофициальных, но информированных источников, топ-легковес UFC Дастин Порье (24-5) проведёт следующий поединок 3 ноября в рамках турнира UFC 230 в Нью-Йорке (США), а его соперником станет Нэйт Диас (19-11).

Таким образом, напрашивается вывод, что стороны действующего чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0) и экс-чемпиона ирландца Конора Макгрегора (21-3) практически договорились о поединке, поскольку именно Порье был вторым приоритетным соперником для Хабиба после Конора.

28 июля в главном событии UFC on Fox 30 Порье одержал досрочную победу в реванше с Эдди Альваресом

Диас не выступает с августа 2016 года, когда проиграл Макгрегору в реванше по очкам.

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