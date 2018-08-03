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Боец ММА Александр Емельяненко собирается стать студентом
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Боец ММА Александр Емельяненко собирается стать студентом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Известный спортсмен Александр Емельяненко, выступающий в смешанных единоборствах, намерен получить высшее образование в столице Чеченской Республики. Боец подал документы в Грозненский государственный нефтяной технический университет.
"Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки!", — сообщил 37-летний атлет своим подписчикам в социальной сети Instagram. Там же размещена фотография Емельяненко у мемориальной доски академику Миллионщикову, имя которого носит университет в Грозном.
Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки!
Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 3 Авг 2018 в 5:59 PDT  Емельяненко вернулся в смешанные единоборства в сентябре 2017 года после перерыва, связанного с отбыванием тюремного срока за насильственные действия сексуального характера.
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