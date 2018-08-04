А. Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский университет

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко намерен получить второе высшее образование. Спортсмен подал документы на поступление в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Об этом он сообщил посредством своей официальной странице в «Инстаграме».

«Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки!», — написал боец, сопроводив пост фотографией, сделанной рядом с мемориальной доской в честь академика М. Д. Миллионщикова.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в социальной сети. Отметим, что в 2009 году боец окончил Белгородский государственный университет по специальности «Экономика».