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А. Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский университет
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А. Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский университет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко намерен получить второе высшее образование. Спортсмен подал документы на поступление в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Об этом он сообщил посредством своей официальной странице в «Инстаграме».
«Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки!», — написал боец, сопроводив пост фотографией, сделанной рядом с мемориальной доской в честь академика М. Д. Миллионщикова.
Соответствующий пост можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в социальной сети. Отметим, что в 2009 году боец окончил Белгородский государственный университет по специальности «Экономика».
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