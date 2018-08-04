Нурмагомедов: переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию об организации поединка с экс-чемпионом организации Конором Макгрегором , сделав это посредством своей официальной страницы в «Инстаграме».

«Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца», — написал россиянин.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице бойца в «Инстаграме».

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. Встреча станет главным событием вечера. Для Нурмагомедова этот бой станет вторым в 2018 году, в апреле он победил Эла Яквинту , завоевав чемпионский пояс.