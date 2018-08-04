Нурмагомедов: переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца 

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию об организации поединка с экс-чемпионом организации Конором Макгрегором, сделав это посредством своей официальной страницы в «Инстаграме».
«Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца», — написал россиянин.
Соответствующий пост можно посмотреть на странице бойца в «Инстаграме».
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. Встреча станет главным событием вечера. Для Нурмагомедова этот бой станет вторым в 2018 году, в апреле он победил Эла Яквинту, завоевав чемпионский пояс.
Что касается Макгрегора, то он в последний раз выступал в UFC в ноябре 2016 года, когда победил Эдди Альвареса. В 2017 году он провёл бой по правилам бокса с Флойдом Мейвезером, уступив тому техническим нокаутом.