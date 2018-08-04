Назван секрет успеха Нурмагомедова над Макгрегором

Махачев: Нурмагомедов победит Макгрегора за счет прессинга и борьбы

Ранее было объявлено, что бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

"За счет своего прессинга и борьбы Хабиб победит. Это не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб. Но я считаю, это самый важный бой в его карьере", — сказал Махачев.

30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).