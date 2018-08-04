Ещё
Назван секрет успеха Нурмагомедова над Макгрегором
Далее:
Читайте также:
Ещё

Махачев: Нурмагомедов победит Макгрегора за счет прессинга и борьбы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора благодаря постоянному прессингу и разнице в уровне борьбы. Такое мнение ТАСС высказал партнер российского бойца по команде Ислам Махачев.
Ранее было объявлено, что бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
"За счет своего прессинга и борьбы Хабиб победит. Это не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб. Но я считаю, это самый важный бой в его карьере", — сказал Махачев.
30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру 29-летний боец одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.
ТАСС: последние новости
Боец ММА Макгрегор признал себя виновным в нападении на автобус с бойцами UFC Федор Емельяненко заявил, что получает предложения провести бой в российских организациях Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский нефтяной технический университет
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько можно терпеть? Новый удар по российскому спорту14
Теракт и американская дочь: тайная жизнь Тутберидзе15
Смолова обматерили за крупный провал12
«ДТП — конечная точка»: «Краснодар» отказывается от Смолова39
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов42
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
03:40
Почему спортсмены бегут из России
Биатлон Статьи
02:01
Умер Виктор Тюменев
Хоккей Гандбол
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:07
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии
Фигурное катание Статьи
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:40
Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой
Биатлон
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение