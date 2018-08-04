Назван секрет успеха Нурмагомедова над Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора благодаря постоянному прессингу и разнице в уровне борьбы. Такое мнение ТАСС высказал партнер российского бойца по команде Ислам Махачев.
Ранее было объявлено, что бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
"За счет своего прессинга и борьбы Хабиб победит. Это не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб. Но я считаю, это самый важный бой в его карьере", — сказал Махачев.
30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру 29-летний боец одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.