Боец MMA Махачев назвал преимущества Нурмагомедова в поединке с Макгрегором 

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил, что его соотечественник Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора благодаря прессингу и борьбе.
"За счет своего прессинга и борьбы Хабиб победит. Это не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб. Но я считаю, это самый важный бой в его карьере", — цитирует Махачева ТАСС.
Нурмагомедов является обладателем чемпионского титула UFC в весовой категории до 70 кг.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
Ранее глава UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул чемпиона в легком весе.