Боец MMA Махачев назвал преимущества Нурмагомедова в поединке с Макгрегором

"За счет своего прессинга и борьбы Хабиб победит. Это не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб. Но я считаю, это самый важный бой в его карьере", — цитирует Махачева ТАСС

Нурмагомедов является обладателем чемпионского титула UFC в весовой категории до 70 кг.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.