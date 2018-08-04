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Диас назвал Нурмагомедова трусом
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Боец UFC Диас назвал Нурмагомедова трусом 

Газета.Ru 3 часа назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас прокомментировал предстоящий поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт".
"Я победил Макгрегора, и выбил все пощечиной из Нурмагомедова. Я дал Хабибу прямо по лицу, а он ничего не сделал. Он испугался за свою жизнь, как и его русские друзья. Они жалкие трусы", — цитирует Диаса TMZ.
Также спортсмен ответил на вопрос о том, готов ли он встретиться с победителем поединка.
"Я и есть победитель", — сказал боец.
Поединок между обладателем чемпионского титула UFC Нурмагомедовым и претендентом Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
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