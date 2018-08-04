Вегас, жди: когда сразятся Макгрегор и Нурмагомедов

Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором

UFC огласил дату боя между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором . Долгожданный поединок состоится в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт уже назвал предстоящим бой одним из самых успешных в истории организации.

Это все-таки произойдет! Поединка между российский бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором ждал весь мир. Наконец, пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила, что встреча состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

THE FIGHT IS ON!@TeamKhabib vs @TheNotoriousMMA Oct. 6 in Las Vegas at #UFC229! pic.twitter.com/GHNzmj4eWY— #UFC227 (@ufc) 3 августа 2018 г. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 229. Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона организации в легком весе.

«Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца», — прокомментировал объявление о дате боя у себя в инстаграме Нурмагомедов.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 3 Авг 2018 в 2:33 PDT

Макгрегор же отреагировал на объявление поединка небольшим видео со своим участием. Спортсмен картинно посмеялся на камеру в темноте. Эта сцена могла бы украсить любой фильм ужасов.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 3 Авг 2018 в 1:06 PDT

Ирландец — один из самых популярных бойцов за всю историю UFC, на его счету 24 боя в смешанных единоборствах, где он одержал 21 победу (18 из них — нокаутом).

Более того, Макгрегор был первым в истории UFC бойцом, который обладал титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. Однако спортсмен лишился поясов из-за того, что не проводил поединки с 2016 года.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский титул UFC. В апреле 2018 Хабиб одолел американца Эла Яквинту

Кроме того, Нурмагомедов остается непобедимым. За всю карьеру он одержал в ММА 26 побед (16 их них — досрочно).

Спортсмены постоянно подогревали интерес к бою взаимной ненавистью. Главный конфликт между Конором и Хабибом произошел в начале апреля. За три дня до чемпионского боя Нурмагомедова россиянин выловил в холле отеля друга ирландца Артема Лобова . Хабиб в грубой форме просил своего соотечественника извиниться за оскорбления в свой адрес, дал Лобову подзатыльник и хватал за шею.

Конор напал на автобус, в котором ехал Хабиб и другие участник предстоящего вечера. Ирландец бросил в окно тележку и железную ограду, разбил стекло и поранил двух бойцов Майкл Кьеза и Рэй Борг, которые из-за травм не смогли принять участие в турнире.

Хабиб не пострадал и вызвал нарушителя порядка на бой.

Однако ирландцу грозили реальные срок и судимость. Но спортсмен, который сдался полиции в тот же день, отделался общественными работами сроком на пять дней, был обязан посещать тренинги по управлению гневом и возместить причиненный ущерб.

Возможно, именно из-за сложных отношений ирландца с полицией Нью-Йорка руководство UFC решило провести соренования именно в Лас-Вегасе.

Кстати, президент организации Дана Уайт уже отметил, что предстоящий поединок станет одним из самых успешных в истории UFC.

«Утвердить этот поединок было не сложно. Это то, что делает Конора суперзвездой, а Хабиба — настоящим убийцей.

Они оба убийцы в октагоне, идут прямо на соперника с начала поединка. Оба находятся в расцвете сил, нас ждет невероятный бой», — цитирует Уайта mmamania.com.

«Думаю, этот бой станет самым успешным в истории компании после поединка Макгрегора с боксером Мэйуэзером»,

Партнер российского бойца по команде Ислам Махачев заявил о том, что Макгрегор будет не самым сильным соперником в карьере Нурмагомедова.

«За счет своего прессинга и борьбы Хабиб победит. Это не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб. Но я считаю, это самый важный бой в его карьере», — цитирует Махачева ТАСС.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас комментируя бой, назвал обоих спортсменов трусами.

«Я победил Макгрегора, и выбил все пощечиной из Нурмагомедова.

Я дал Хабибу прямо по лицу, а он ничего не сделал. Он испугался за свою жизнь, как и его русские друзья. Они жалкие трусы», — цитирует Диаса TMZ.

Также спортсмен ответил на вопрос о том, готов ли он встретиться с победителем поединка.