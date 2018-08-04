Ещё
Вегас, жди: когда сразятся Макгрегор и Нурмагомедов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
UFC огласил дату боя между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Долгожданный поединок состоится в Лас-Вегасе. Президент UFC Дана Уайт уже назвал предстоящим бой одним из самых успешных в истории организации.
Это все-таки произойдет! Поединка между российский бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором ждал весь мир. Наконец, пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила, что встреча состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Поединок пройдет в рамках турнира UFC 229. Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона организации в легком весе.
«Переговоры закончились, впереди интересные 2 месяца», — прокомментировал объявление о дате боя у себя в инстаграме Нурмагомедов.
Макгрегор же отреагировал на объявление поединка небольшим видео со своим участием. Спортсмен картинно посмеялся на камеру в темноте. Эта сцена могла бы украсить любой фильм ужасов.
Ирландец — один из самых популярных бойцов за всю историю UFC, на его счету 24 боя в смешанных единоборствах, где он одержал 21 победу (18 из них — нокаутом).
Более того, Макгрегор был первым в истории UFC бойцом, который обладал титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. Однако спортсмен лишился поясов из-за того, что не проводил поединки с 2016 года.
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский титул UFC. В апреле 2018 Хабиб одолел американца Эла Яквинту.
Кроме того, Нурмагомедов остается непобедимым. За всю карьеру он одержал в ММА 26 побед (16 их них — досрочно).
Спортсмены постоянно подогревали интерес к бою взаимной ненавистью. Главный конфликт между Конором и Хабибом произошел в начале апреля. За три дня до чемпионского боя Нурмагомедова россиянин выловил в холле отеля друга ирландца Артема Лобова. Хабиб в грубой форме просил своего соотечественника извиниться за оскорбления в свой адрес, дал Лобову подзатыльник и хватал за шею.
Конор напал на автобус, в котором ехал Хабиб и другие участник предстоящего вечера. Ирландец бросил в окно тележку и железную ограду, разбил стекло и поранил двух бойцов Майкл Кьеза и Рэй Борг, которые из-за травм не смогли принять участие в турнире.
Хабиб не пострадал и вызвал нарушителя порядка на бой.
Однако ирландцу грозили реальные срок и судимость. Но спортсмен, который сдался полиции в тот же день, отделался общественными работами сроком на пять дней, был обязан посещать тренинги по управлению гневом и возместить причиненный ущерб.
Возможно, именно из-за сложных отношений ирландца с полицией Нью-Йорка руководство UFC решило провести соренования именно в Лас-Вегасе.
Кстати, президент организации Дана Уайт уже отметил, что предстоящий поединок станет одним из самых успешных в истории UFC.
«Утвердить этот поединок было не сложно. Это то, что делает Конора суперзвездой, а Хабиба — настоящим убийцей.
Они оба убийцы в октагоне, идут прямо на соперника с начала поединка. Оба находятся в расцвете сил, нас ждет невероятный бой», — цитирует Уайта mmamania.com.
«Думаю, этот бой станет самым успешным в истории компании после поединка Макгрегора с боксером Мэйуэзером»,
Партнер российского бойца по команде Ислам Махачев заявил о том, что Макгрегор будет не самым сильным соперником в карьере Нурмагомедова.
«За счет своего прессинга и борьбы Хабиб победит. Это не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб. Но я считаю, это самый важный бой в его карьере», — цитирует Махачева ТАСС.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас комментируя бой, назвал обоих спортсменов трусами.
«Я победил Макгрегора, и выбил все пощечиной из Нурмагомедова.
Я дал Хабибу прямо по лицу, а он ничего не сделал. Он испугался за свою жизнь, как и его русские друзья. Они жалкие трусы», — цитирует Диаса TMZ.
Также спортсмен ответил на вопрос о том, готов ли он встретиться с победителем поединка.
Газета.Ru: последние новости
Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову Необычные детали личной жизни Этери Тутберидзе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оскандалившегося Смолова никак не наказали2
Сколько можно терпеть? Новый удар по российскому спорту17
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов42
Смолова обматерили за крупный провал12
Погба разозлил Моуринью
Новости партнеров
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:02
Диас назвал Нурмагомедова трусом
MMA
00:30
Оскандалившегося Смолова никак не наказали
Футбол
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
03:40
Почему спортсмены бегут из России
Биатлон Статьи
02:01
Умер Виктор Тюменев
Хоккей Гандбол
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:07
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии
Фигурное катание Статьи
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение