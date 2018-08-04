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Нурмагомедов получит рекордный гонорар
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Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получит за поединок с ирландцем Конором Макгегором рекордный гонорар для отечественных бойцов. Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
"Хабиб Нурмагомедов за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах, — заявил тренер и отец дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, которого цитирует РИА Новости. — Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC".
Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз сказал, что будет счастлив, если его клиент за бой с Макгрегором заработает 10 миллионов долларов.
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