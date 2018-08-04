Ещё
Олег Тактаров: Макгрегор играет ту роль, которую ему выписали — ему немножко неуютно, но ему она идет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Тактаров: Макгрегор играет ту роль, которую ему выписали — ему немножко неуютно, но ему она идет 

Советский спорт 1 час назад
— Шумиха вокруг боя интересна, тут такая пацанская, уличная история, и так его и нужно раскручивать дальше, в мире это будет воспринято хорошо. Конор играет ту роль, которую ему выписали, хотя в жизни он прекрасный, добрый, отзывчивый, скромный человек, и ему немножко неуютно в этой роли, хотя он ее хорошо играет и ему она идет. Хабиб сейчас чувствует себя комфортно, пояс у него, цель достигнута, и сейчас начинается самое трудное.
Камил Гаджиев: Благодаря борцовским навыкам Хабиба, большинство экспертов считают его фаворитом, но есть ряд «но»
Я смотрел последние бои Конора, он очень слабо дышал в нос и после второго раунда, когда его вязали в партере, уставал. Духа у него полно, но вместе с этим нужно дышать. Если его вязать и два раунда продержать в партере, то он может толком и не восстановиться. Макгрегору было бы хорошо хотя бы месяц потренироваться в горах. Боксер может не уставать 12 раундов, борец может не уставать три часа, а когда боксер начинает бороться, а борец боксировать, то они почему-то устают через пять минут, — приводит слова Тактарова ТАСС.
Напомним, поединок пройдет 6 октября и станет главным событием турнира UFC 229, который состоится на домашней арене «Вегаса».
Советский спорт: последние новости
Денис Гольцов: Нет уверенности, что бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится Ислам Махачев: Макгрегор – не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб Сергей Харитонов: Емельяненко – однозначный фаворит поединка с Сонненом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки8
«Реал» согласился продать лучшего игрока ЧМ
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов42
Сколько можно терпеть? Новый удар по российскому спорту19
Смолова обматерили за крупный провал12
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
02:57
Загитова продемонстрировала новую короткую программу
Фигурное катание
01:02
Диас назвал Нурмагомедова трусом
MMA
00:30
Оскандалившегося Смолова никак не наказали
Футбол
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
03:40
Почему спортсмены бегут из России
Биатлон Статьи
02:01
Умер Виктор Тюменев
Хоккей Гандбол
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение