Олег Тактаров: Макгрегор играет ту роль, которую ему выписали — ему немножко неуютно, но ему она идет

— Шумиха вокруг боя интересна, тут такая пацанская, уличная история, и так его и нужно раскручивать дальше, в мире это будет воспринято хорошо. Конор играет ту роль, которую ему выписали, хотя в жизни он прекрасный, добрый, отзывчивый, скромный человек, и ему немножко неуютно в этой роли, хотя он ее хорошо играет и ему она идет. Хабиб сейчас чувствует себя комфортно, пояс у него, цель достигнута, и сейчас начинается самое трудное.

Камил Гаджиев : Благодаря борцовским навыкам Хабиба, большинство экспертов считают его фаворитом, но есть ряд «но»

ТАСС. Я смотрел последние бои Конора, он очень слабо дышал в нос и после второго раунда, когда его вязали в партере, уставал. Духа у него полно, но вместе с этим нужно дышать. Если его вязать и два раунда продержать в партере, то он может толком и не восстановиться. Макгрегору было бы хорошо хотя бы месяц потренироваться в горах. Боксер может не уставать 12 раундов, борец может не уставать три часа, а когда боксер начинает бороться, а борец боксировать, то они почему-то устают через пять минут, — приводит слова Тактарова

Напомним, поединок пройдет 6 октября и станет главным событием турнира UFC 229, который состоится на домашней арене «Вегаса».