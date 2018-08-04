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«Матч ТВ» покажет турнир UFC в Москве в прямом эфире
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«Матч ТВ» покажет турнир UFC в Москве в прямом эфире 

Советский спорт 1 час назад
15 сентября в Москве в «Олимпийском» пройдет турнир UFC Fight Night 136.
В главном поединке бойцовского шоу россиянин Алексей Олекник сразится с новозеландцем Марком Хантом.
Телеканал «Матч ТВ» покажет поединки турнира в прямом эфире.
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