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«Матч ТВ» покажет турнир UFC в Москве в прямом эфире
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«Матч ТВ» покажет турнир UFC в Москве в прямом эфире
Советский спорт
1 час назад
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15 сентября в Москве в «Олимпийском» пройдет турнир UFC Fight Night 136.
В главном поединке бойцовского шоу россиянин Алексей Олекник сразится с новозеландцем
Марком Хантом
.
Телеканал «Матч ТВ» покажет поединки турнира в прямом эфире.
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