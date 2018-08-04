«Матч ТВ» покажет турнир UFC в Москве в прямом эфире 

Советский спорт: последние новости

Денис Гольцов: Нет уверенности, что бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится

Ислам Махачев: Макгрегор – не самый сильный соперник, с кем бился Хабиб

Олег Тактаров: Макгрегор играет ту роль, которую ему выписали - ему немножко неуютно, но ему она идет