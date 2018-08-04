День дерби «Спартак» — «Локо», «Зенит» сушит, Хабиб и Конор подерутся

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 4 августа.

МАТЧ. «Локомотив» — "Спартак" : большая игра Чемпионы двух последних сезонов российской премьер-лиги сошлись в Черкизове. Удастся ли «Локо» и «Спартаку» проснуться после не самого яркого старта сезона? Все о матче — в онлайне и материалах «СЭ».

ЗЕНИТ. Дзюба и «Арсенал» не забили, все решил Шатов Команда из Санкт-Петербурга оформила вторую сухую победу в чемпионате, первую на своем поле при Сергее Семаке . После гостевой встречи с дебютантом «Енисея» зенитовцы выиграли у «Арсенала». Артем Дзюба бывшей команде не забил (как и она), соперника обидным голом удивил Олег Шатов.

"БЫКИ". «Краснодар» забрал победу в Екатеринбурге «Урал» проиграл на своем поле во второй раз подряд — после «Анжи» три очка в концовке матча в Екатеринбурге добыл «Краснодар». Федор Смолов не забил, но помог партнерам, решающий гол на свой счет записал Павел Мамаев

ФРАНЦИЯ. Китайский кошмар «Монако» «Монако» Александра Головина начал новый сезон с сокрушительного поражения в матче за Суперкубок Франции, проиграв «ПСЖ» седьмой раз подряд. Россиянин на китайский выезд не полетел, а Радамаль Фалькао, хоть и поехал, на поле не вышел.

БОЙ. Хабиб против Конора . Все, что нужно знать Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор все-таки встретятся в октагоне. UFC назначила дату боя. Поединок состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

БОКС. Ковалев и Бивол: дурацкие игры россиян Пока же в ночь с субботы на воскресенье по Москве в Америке пройдут два других интересных поединка в профессиональном боксе. В Атлантик-Сити Сергей Ковалев проведет бой с Элейдером Альваресом, а Дмитрий Бивол — с Айзеком Чилембой . «СЭ» проведет онлайн-трансляцию и подробно расскажет о главном в этих боях.

ЗОЛОТЫЕ. Три из трех: наши синхронистки снова побеждают В Глазго продолжается чемпионат Европы. У сборной России по синхронному плаванию — золото в соревнованиях групп.

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