Олейник, Ян и Орловский поучаствовали в московской пресс-конференции UFC.

О чём говорили на первой российской пресс-конференции UFC в истории.

Чуть больше месяца осталось ждать первого в истории турнира UFCв России. Компания начинает всё активнее продвигать своё представительство в новой стране, и сегодня Абсолютный бойцовский чемпионат организовал пресс-конференцию. Журналисты смогли пообщаться с хедлайнером московского турнира Алексеем Олейником , экс-чемпионом UFCв тяжёлом весе Андреем Орловским и многообещающим бойцом легчайшего веса Петром Яном . Также на встрече со СМИ присутствовал глава представительства UFC в России Андрей Гранковский. Он-то и начал разговор.

— Наша задача сейчас — сделать представительство UFC в России многочисленным и сильным, — сказал Гранковский, после чего принялся отвечать на вопросы из зала.

— Судьи из какой страны будут обслуживать UFC Moscow? — У компании есть практика привлекать локальные федерации для работы на своих турнирах. Пока точно этот вопрос не решён, но, думаю, в России будут работать местные судьи.

— А кто будет отвечать за допинг— контроль? — Как всегда это происходит на соревнованиях под банером UFC, допинг-контроль будет осуществлять USADA.

— Российские компании нередко раздают билеты бесплатно, чтобы привести людей на свои турниры. Какой результат по посещаемости будет приемлемым для вас? — Сейчас с этим лишь одна проблема — нам нужно искать способ разместить дополнительное количество людей. Очень хорошо продаются билеты. Бесплатно ничего не раздаём, не знаком с этой проблемой.

— Уже известно, когда UFC вернётся в Россию после московского турнира? — Будем смотреть после 15 сентября. Многое зависит от первого шоу. У нас огромная страна, в которой очень любят ММА. Конечно, мы хотим устроить для них как можно больше мероприятий, но подробности будут позже. Дальше в общении с журналистами поучаствовали и приглашённые звёзды клетки. Первым начал хедлайнер Алексей Олейник, которому предстоит подраться с Марком Хантом . Изначально россиянин готовился выступить против Фабрисиу Вердума, однако бразилец провалил тест на допинг, и компания выбрала ему на замену Супер Самоанца.

— Меня не расстроила эта замена, — признаётся Алексей Олейник. — Главное, бой будет. Рад, что стану участником главного поединка на первом российском турнире UFC. Вердум и Хант — оба легенды ММА, большие фигуры в спорте, даже мировом. Считаю, они равны по статусу.

— Хант известен своим зубодробительным ударом, а вы — своими необычными удушающими. Какой приём подготовили, чтобы не попасть под удар Марку? — Ну, мой коронный Иезекииль Чоук с ним не пройдёт — у Ханта почти нет шеи. Но мы работаем над другим приёмом, готовим Марку сюрприз. Надеюсь, получится воплотить задумку в клетке.

— Известно, что вам осталось не так много по контракту с UFC. Собираетесь ли продлевать договор? — Пока предложений не было. Пока остаётся два поединка по контракту, первый будет в Москве как раз. В будущем всё будет зависеть от моих результатов и желания продолжать. Пока это желание есть.

Вслед за Олейником побеседовал с прессой и его одноклубник по American Top Team, легендарный экс-чемпион Андрей Орловский.

— Вы не всегда выступаете стабильно в последние годы. Если я захочу поставить на ваш бой с Шамилем Абдурахимовым квартиру, какой исход мне нужно брать? — поинтересовалась журналистка из зала. — Жизнь — одна большая лотерея, это во-первых. Во-вторых, не прошу на меня ставить, это личное дело каждого. Если я настроюсь, могу победить вообще любого. Но это спорт, тем более — тяжёлый вес. Всё может решить один удар. Подготовка к Абдурахимову идёт нормально, у меня прекрасная команда, тренеры.

— Что почувствовали, когда получили бой в Москве? — Это большая ответственность для меня. Сделаю для победы всё возможное.

— Не ждёте, что теперь UFC проведёт турнир в Минске? — Не доживу до такого (смеётся). Но если UFC сделает мероприятие в Минске в течение следующих нескольких лет — выступлю обязательно.

— Ваш прогноз на бой Олейника с Хантом? –Алексей его задушит во втором или третьем раунде. На себе не раз испытывал силу удушающих Олейника, оттуда нет выхода.

— Могли бы встретиться с ним в клетке? — Вряд ли, ведь у нас один менеджер. Да и для UFC, думаю, не особо интересно двух русских сводить. Тем более, я знаю, что Алексей запросто может меня задушить!

— После стольких лет в спорте, что заставляет вас двигаться дальше? — Я — счастливый человек. Мне почти 40, а всё ещё дерусь в лучшей лиге мира. А ещё у меня просто великолепная жена, которая взяла на себя весь быт, домашние проблемы на свои хрупкие плечи. Если ещё смогу три-четыре года выступать — вообще буду в шоколаде. Да, были взлёты и падения, но всегда были силы подняться. У меня всё ещё большие планы на карьеру, хочу добиться максимума и всё для этого у меня есть.

Совсем коротко выступил Пётр Ян, как, наверное, и подобает самому молодому участнику беседы. Боец поделился впечатлениями от недавнего боя Ти Джея Диллашоу с Коди Гарбрандтом, а также рассказал об изменениях в собственной подготовке.