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Сара Морас встретится с Талитой Бернардо на турнире UFC в Монктоне
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Сара Морас встретится с Талитой Бернардо на турнире UFC в Монктоне 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
Боец UFC Сара Морас вернётся в октагон на турнире UFC Fight Night 138 в Монктоне. Соперницей Морас станет Талита Бернардо. Турнир пройдёт 27 октября 2018 года. О поединке в своём «твиттере» сообщила Бернардо. На счету Сары Морас в UFC четыре поединка, два из которых она выиграла, а два — проиграла. Для Бернардо этот бой станет одной из последних возможностей произвести впечатление в UFC — в первых двух поединках в промоушене она проиграла, сначала Марион Рено, а затем Ирен Алдане. Ранее стало известно, что в главном событии турнира встретятся Волкан Оздемир и Энтони Смит. В одном из соглавных боёв турнире встретятся Миша Циркунов и Патрик Камминс. Кроме этого, на турнир заявлен поединок Аржана Буллара и Марсело Голма.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Талиты Бернардо.
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