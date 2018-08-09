Сара Морас встретится с Талитой Бернардо на турнире UFC в Монктоне 

Боец UFC Сара Морас вернётся в октагон на турнире UFC Fight Night 138 в Монктоне. Соперницей Морас станет Талита Бернардо. Турнир пройдёт 27 октября 2018 года. О поединке в своём «твиттере» сообщила Бернардо. На счету Сары Морас в UFC четыре поединка, два из которых она выиграла, а два — проиграла. Для Бернардо этот бой станет одной из последних возможностей произвести впечатление в UFC — в первых двух поединках в промоушене она проиграла, сначала Марион Рено, а затем Ирен Алдане. Ранее стало известно, что в главном событии турнира встретятся Волкан Оздемир и Энтони Смит. В одном из соглавных боёв турнире встретятся Миша Циркунов и Патрик Камминс. Кроме этого, на турнир заявлен поединок Аржана Буллара и Марсело Голма.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Талиты Бернардо.