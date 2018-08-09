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В UFC верят в российский рынок
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UFC уверен в успешности российского рынка и планирует проводить чемпионские бои в стране 

ТАСС 14 часов назад
Фото: AP Photo/Leo Correa
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) уверен в успешности российского рынка и планирует проводить в стране турниры с участием чемпионов организации. Об этом ТАСС заявил старший исполнительный вице-президент UFC Айк Лоуренс Эпштейн.
"Мы верим в российский рынок, поэтому совершенно точно планируем организовать здесь чемпионские поединки", — сказал Эпштейн.
Он отметил, что проведение турнира в крупных странах, в частности в России, является дорогим мероприятием. "Провести турнир — это дорогое удовольствие, не только в России, но и в других странах, — отметил собеседник агентства. — Мы должны понимать, что у UFC все на высшем уровне — и музыка, и графика, и продакшн. Очень важно и то, что турниры UFC транслируются на многие страны мира, а значит ТВ-продакшн должен быть на самом высоком уровне, это тоже требует затрат".
UFC в преддверии первого турнира организации в России объявил о большом ажиотаже и выпуске дополнительных билетов.
"Продажи билетов показывают великолепные цифры, — сказал Эпштейн. — Мы, конечно, не ожидали, что будет такой ажиотаж. Мы выпустили дополнительную часть билетов, чтобы удовлетворить запросы зрителей. Невероятно высокие продажи билетов подтверждают нашу уверенность в успешности работы на российском рынке".
Первый турнир UFC в России пройдет в московском спорткомплексе "Олимпийский" 15 сентября. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.
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