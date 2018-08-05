Видео боя: Деметриус Джонсон — Генри Сехудо II

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись матча-реванша в рамках турнира UFC 227 по правилам ММА между Генри Сехудо (США) и Деметриусом Джонсоном (США), который состоялся 4 августа 2018 года в Лос-Анджелесе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.

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