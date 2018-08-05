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Видео боя: Деметриус Джонсон — Генри Сехудо II
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Видео боя: Деметриус Джонсон — Генри Сехудо II 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись матча-реванша в рамках турнира UFC 227 по правилам ММА между Генри Сехудо (США) и Деметриусом Джонсоном (США), который состоялся 4 августа 2018 года в Лос-Анджелесе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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