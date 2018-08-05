Все результаты UFC 227: бонусы у Диллэшоу, Сехудо, Джонсона и Карнейро

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC 227, который состоялся 4 августа в Лос-Анджелесе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Ти-Джей Диллэшоу и Ренато Карнейро (за «Выступление вечера»), а также Генри Сехудо и Деметриус Джонсон (за «Бой вечера»).

Результаты UFC 227:

Ти-Джей Диллэшоу (15-3) — ТКО 1 — Коди Гарбрандт (11-1) видео боя Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Генри Сехудо (12-2) — SD 5 — Деметриус Джонсон (27-2-1) видео боя Бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Ренато Карнейро (12-1-1) — SBM 1 — Каб Суонсон (25-9) видео боя Джей-Джей Элдрич (6-2) — UD 3 — Полиана Виана Мота (10-1)

Тьяго Сантос (17-6) — UD 3 — Кевин Холланд (12-3)

Педро Муньоз (15-3) — UD 3 — Бретт Джонс (15-1)

Рикки Саймон (13-1) — UD 3 — Монтел Джексон (3-0)

Рикардо Лукас Рамос (11-1) — SD 3 — Кюнг Хо Канг (14-7)

Шеймон Мораэш (9-2) — UD 3 — Мэтт Сэйлз (7-1)

Вэйли Чжан (16-1) — UD 3 — Даниэлла Тейлор (9-3)

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