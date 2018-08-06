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В Челябинске мастер-класс для бойцов ММА проведет Снеговик
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В Челябинске мастер-класс для бойцов ММА проведет Снеговик 

Хорошие новости 8 часов назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинск приедет легенда ММА Джефф Монсон. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и пятикратный чемпион мира по грэпплингу прибудет в город 31 августа. В клубе Ferrum он проведет мастер-класс, где продемонстрирует коронные приемы и ответит на вопросы спортсменов.
— Джефф Монсон, известный победами над многими сильнейшими спортсменами мира и Европы, в том числе и над Александром Емельяненко, — поясняют организаторы.
А на следующий день, 1 сентября, Джефф Монсон станет специальным гостем международный турнира по смешанным единоборствам «ROAD TO M — 1» в качестве спецгостя. Бои состоятся на площадке отеля Radisson blu в Челябинске.
Отметим, что Монсон принял участие в 86 боях, из которых победил в 59. В мае 2018 года американский боец принял российское гражданство.
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