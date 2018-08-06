Макгрегор чуть не сорвал съемочный день американского сериала 

Как сообщила режиссер сериала Кэтрин Уинник придумала специальную роль для ирландца. Дав согласие на съемки Макгрегор не явился.
Уинник пожаловалась, что из-за неявки Макгрегора, ей пришлось вносить значительные изменения в сценарий за несколько часов до начала съемок. Режиссер сообщила TMZ, что так и не услышала никаких извинений от звезды смешанных единоборств.
Напомним, ранее UFC объявила о том, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с Макгрегором пройдет 6 октября в рамках UFC 229 на домашней арене «Вегаса»