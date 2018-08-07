Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором

15 октября Чейл Соннен сойдется в клетке с «Последним императором» в поединке за выход в финал Гран-при Bellator и шанс выиграть титул в тяжелом весе. Через медиа Емельяненко от Соннена достается уже сейчас. Кто такой этот заносчивый американец на словах и на деле — разобралась «Лента.ру»

Соннен — парень из Орегона. Его путь к смешанному стилю был незатейлив: в юношестве неплохо выступал в греко-римской борьбе, потом добавил к этой базе бокс — и понеслось. Начинал «американский гангстер» в конце 90-х, и до тех пор, пока его имя не появилось в ростере бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где его только не носило. В основном, разумеется, это были многочисленные американские промоушены попроще, но был и японский Pancrase, и турнир под эгидой BodogFight, прошедший в Коста-Рике, где судьба свела Соннена с россиянином Алексеем Олейником . В том бою, к слову, американец оказался сильнее.

Карьера Соннена в профессиональном MMA — это американские горки. Даже свои провалы он умело обращал в медийный кейсы, дающие ему популярность и по сей день.

Вспомнить хотя бы то, как в один прекрасный день на интервью с телевизионщиками Соннен заявился с бутафорским поясом чемпиона UFC. Ему, естественно, напомнили, что бой с Андерсоном Силвой за титул Соннен проиграл, почти в самом конце поединка сдавшись под натиском «треугольника» бразильца. Но «американский гангстер» продолжал ломать комедию.

«Что ж, должно быть, произошла путаница с правилами, — альтернативная вселенная имени Соннена формировалась на ходу. — Я думал, если тебя зажали, ты можешь просто пару раз провести по ноге соперника, и твой партнер по команде выйдет на ринг и поможет тебе».

А ведь в тот вечер на UFC 117 все могло пойти по-другому. Соннен уверенно вел бой, но понадеялся на судейское решение. Он не стал доводить дело до принуждения Силвы к сдаче или нокауту, а лишь выжидал. За что, увы, и поплатился. Джиу-джитсу Силвы оказалось куда более бразильским, чем у Соннена, и пояс чемпиона UFC в среднем весе ускользнул из его рук. Ближе к триумфу он не был никогда.

После поражения выяснилось, что Соннен почти в 17 раз мужикастее любого здорового мужика. Атлетической комиссии штата Калифорния подобные показатели тестостерона в крови у спортсмена, как и его попытки сыграть в дурачка и выдумать терапевтическое исключение, не понравились. Как итог — годовая дисквалификация.

Свой долгожданный реванш с бразильским мордоворотом Соннен получил на UFC 147 только в 2012 году. На этот раз бой с чемпионом Силвой складывался совсем иначе: Соннен проиграл уже во втором раунде техническим нокаутом.

В 2014-м году, уже на закате карьеры Соннена в UFC, выяснилось, что он вновь провалил допинг-тест. На этот раз гангстер собрал целый букет запрещенных субстанций. Ему противостояли уже чиновники из штата Невада. Соннен был непривычно открыт и честен. Ему хватило мужества (с другой стороны, годы лечения тестостероном, вероятно, не могли пройти зря) признать свои ошибки и отринуть всякие попытки оправдаться. Американцу впаяли два года дисквалификации. Соннен времени зря не терял.

«Я думаю для того, чтобы этого не пришлось делать вам. Внимайте, учитесь и слепо следуйте за мной — я покажу вам мир в его истинном свете», — это напоминает пассаж из древнееврейской литературы, а на самом деле это часть описания к каналу Соннена на Youtube, который американец открыл в 2015 году, как раз в период дисквалификации. Не стоит думать, что боец переобулся в блогера. Дел в плане бизнеса у Соннена всегда хватало. Канал, равно как и социальные сети, стали для Соннена способом оставаться на виду. Он с завидной регулярностью генерирует кислотный контент, обжигающий фанатов спорта, и не стесняется пройтись по признанным и якобы непререкаемым авторитетам.

Брюс Ли — слабак», — бросил Соннен в одном из выпусков, который записал, находясь за рулем. Надо признать, параллельно американец высказывает вполне рациональные вещи, отдавая должное легенде боевых искусств за то, как изменился подход к самому выбору техник. Именно Брюс, признает Соннен, научил людей брать из каждого стиля то, что работает, а не зацикливаться на одной школе. И если бы перед этим кумир вашего детства не был растоптан эпитетом «слабак», вы бы наверняка кивали и соглашались с рассудительным Сонненом, глумящимся над боевым сектантством 1960-1970-х. К слову, в том же выпуске досталось и Чаку Норрису

«Чак никогда не был реальным бойцом. Карате за набор очков не было реальным тогда, оно далеко от жизни и сейчас», — уверяет Соннен. В итоге гангстер указывает то место, откуда растут мифы о боевых искусствах: это Лос-Анджелес, Калифорния — по мнению Соненна, этот город кишит выпендрежниками.

В другом выпуске он переходит на святая святых российских бойцов. «Самбо сосет», — утверждает Соннен, далее идет тирада о том, что самбо — боевая техника для военных. А у военных, напоминает Соннен, всегда за спиной ракеты. Уважительное отношение российских бойцов к самбо Соннен объясняет простым реверансом в сторону милитаристов. Действительно ли «самбо сосет», Соннен скоро сможет проверить на себе. 13 октября в Нью-Йорке американец поборется с Федором Емельяненко за выход в финал Гран-при, сулящего титул в тяжелом весе Bellator. В случае успеха Соннен, возможно, сумеет под занавес карьеры завладеть настоящим чемпионским поясом. Кто знает…

Стрелы в адрес российского бойца Соннен стал метать задолго до того, как стала известна дата их противостояния. И надо отдать должное американцу: он уходит от традиционного «треш тока», не задевает Емельяненко попусту. Вместо этого Соннен как бы «срывает покровы» и пытается снять с Федора его нимб.

В частности, Соннен решил копнуть поглубже и врезаться своей лопатой прямо в корень боевых заслуг будущего оппонента — выступления Емельяненко под эгидой Pride.

Сейчас японского промоушена уже нет. Есть попытки бывших учредителей восстановить былое могущество через турниры RIZIN, но размах и уровень тогдашнего «прайда», увы, в прошлом. Одной из самых больших звезд, пульсирующих на небосклоне того промоушена, был, несомненно, Емельяненко. За 15 боев (один, правда, был признан несостоявшимся) никому в Pride не удавалось одолеть «Последнего императора». Емельяненко был чемпионом организации с 2003-го по 2007 год.

Изобретательный Соннен нашел этому простое объяснение. В эфире на ESPN он с головой окунулся в теории заговора: «Бои в Pride были фальшивкой. Я всегда это говорил. Не зря же эти парни набивали себе результат 22 победы без поражений в Японии, а потом не могли никого победить в Америке. У судей там был наушник, им давали указания. Они все куплены. Я не верю ни одному результату боя в Японии».

Легендарный рефери Херб Дин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что бои в MMA действительно можно подстроить. Но Федор дрался по-настоящему, убежден Дин. К тому же, напоминает он, «это Чейл, он весельчак!».

При этом Соннен отдает должное Емельяненко как спортсмену. Американец отмечает силу в руках Федора и его необычную для тяжеловеса скорость. В том, что касается аналитики боев, кстати, Соннен хорош. Недаром в том же Bellator он выступает и в качестве парня с микрофоном.

Но ему все равно не дает покоя образ мирного и дружелюбного Емельяненко. Соннену не терпится изобличить россиянина.

«Перед людьми он может показывать свою скромность и набожность, но нужно смотреть правде в глаза: он такой же подонок, как и я. Он занимается тем, что избивает людей и выбивает из них дерьмо», — поведал Соннен в эфире популярного шоу MMA Hour.

На пути к бою с Федором Соннен разобрался с Квинтоном Джексоном, не последним бойцом в организации. Он по-прежнему хорош в борьбе и наверняка сообразит, что именно противопоставить скорости и увесистым кулакам Емельяненко. И почему-то кажется, что «Американский гангстер» готов постоять за каждое слово в адрес «Последнего императора». Иначе выходит как-то не по-русски.