USADA будет тестировать бойцов в рамках турнира UFC в России

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Американское антидопинговое агентство (USADA) будет заниматься тестированием спортсменов в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент UFC Андрей Громковский

"UFC традиционно работает с USADA в этом направлении. Турнир в России такой же, как и остальные. В этом партнерстве продолжится работа", — сказал Громковский.

Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».