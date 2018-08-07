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USADA будет тестировать бойцов в рамках турнира UFC в России
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USADA будет тестировать бойцов в рамках турнира UFC в России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) будет заниматься тестированием спортсменов в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент UFC Андрей Громковский.
"UFC традиционно работает с USADA в этом направлении. Турнир в России такой же, как и остальные. В этом партнерстве продолжится работа", — сказал Громковский.
Первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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