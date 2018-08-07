Нурмагомедов «поглумился» над бездомными

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нарвался на критику в сети, опубликовав видео, где его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов платит деньги бездомным за их отжимания. Видеоролик снят самим бойцом, за кадром слышен его смех, сообщает The Sun.

Вместе с братьями Нурмагомедовыми за происходящим следят и другие люди. На кадрах можно услышать русскую речь.

«К спорту приобщает его», — говорит один. «Он так его вылечит от наркомании», — отвечает его оппонент.

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money… 🤔



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE— The MMA Bible (@TheMMABible) 6 августа 2018 г. Ролик вызвал широкий резонанс в сети, однако вскоре ролик исчез из публичного доступа. Но аккаунт в Твиттере The MMA Bible успел опубликовать его в своем профиле, назвав действия спортсмена «отвратительными» и «унижающими достоинство».