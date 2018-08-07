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Нурмагомедов поглумился над бездомными
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Нурмагомедов «поглумился» над бездомными 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru/Сергей Булкин
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов нарвался на критику в сети, опубликовав видео, где его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов платит деньги бездомным за их отжимания. Видеоролик снят самим бойцом, за кадром слышен его смех, сообщает The Sun.
Вместе с братьями Нурмагомедовыми за происходящим следят и другие люди. На кадрах можно услышать русскую речь.
«К спорту приобщает его», — говорит один. «Он так его вылечит от наркомании», — отвечает его оппонент.
Ролик вызвал широкий резонанс в сети, однако вскоре ролик исчез из публичного доступа. Но аккаунт в Твиттере The MMA Bible успел опубликовать его в своем профиле, назвав действия спортсмена «отвратительными» и «унижающими достоинство».
Хабиб Нурмагомедов должен провести бой с Конором Макгрегором 6 октября в Лас-Вегасе.
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