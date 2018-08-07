Андрей Орловский: Не буду драться с Олейником, потому что он может меня задушить

«Бой (с Олейником ) вряд ли состоится. У нас общий менеджер, UFC точно не будет интересно ставить нас друг против друга. Во-вторых, я не буду драться с Олейником, потому что знаю, что он может меня задушить. С Алексеем мне точно не интересно драться», — цитирует Орловского «Р-Спорт».

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Впервые в России пройдет турнир UFC. 15 сентября в СК «Олимпийский» Олейник в главном поединке вечера встретится с новозеландцем Марком Хантом , а Орловский подерется с россиянином Шамилем Абдурахимовым.

«Для меня честь быть частью первого шоу в России. Сделаю всё возможное, чтобы победить 15 сентября, пусть соперник и россиянин.

UFC в Минске? Я, наверное, до этого не доживу. Вряд ли моя спортивная карьера будет такой долгой. Если соберутся проводить шоу в Минске, что маловероятно, то, конечно, с радостью. Но это из области фантастики», — отметил Орловский.