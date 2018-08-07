Боец UFC намекнул на трусость Нурмагомедова перед поединком с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли не верит, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Магрегором состоится. Об этом сообщает "Советский спорт".

Ли отметил, что Нурмагомедов "найдет причину" не выходить на поединок, и в таком случае он сам намерен сразиться с Макгрегором.

"Не думаю, что бой состоится. Один из них снимется. Хабиб найдет причину, чтобы не выйти на бой. И если его не будет, я встречусь с Конором. Понимаешь, тяжело драться с парнем, который не хочет биться. Я не задираюсь, но в смешанных единоборствах прекрасно то, что у тебя есть множество вариантов", — заявил Ли в подкасте MMA Talk.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор запланирован на 6 октября. Встреча должна пройти в Лас-Вегасе.