15 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 136.
Алексей Олейник: Гражданином России стал не из-за политики, а по любви
В главном поединке бойцовского вечера россиянин Алексей Олейник встретится с новозеландцем Марком Хантом.
Букмекеры считают, что шанс бойцов примерно равны, однако отдают предпочтение Ханту. Коэффициент на его победу равен 1,75, в то время, как на победу Олейника — 1,95.
Напомним, что за свою карьеру в ММА россиянин провел 68 поединков, одержав 56 побед при 11 поражениях. Еще один бой с его участием завершился вничью.
Свой последний поединок Олейник провел на турнире UFC 224, где победил бразильца Джуниора Олбини сабмишеном в первом раунде.
Хант за всю свою карьеру одержал 13 побед при 12 поражениях и одной ничьей.
В феврале нынешнего года он проиграл Кертису Блейдсу единогласным решением судей.