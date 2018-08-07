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Хант — фаворит поединка против Олейника, по мнению букмекеров
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Хант — фаворит поединка против Олейника, по мнению букмекеров 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Советский спорт
15 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 136.
Алексей Олейник: Гражданином России стал не из-за политики, а по любви
В главном поединке бойцовского вечера россиянин Алексей Олейник встретится с новозеландцем Марком Хантом.
Букмекеры считают, что шанс бойцов примерно равны, однако отдают предпочтение Ханту. Коэффициент на его победу равен 1,75, в то время, как на победу Олейника — 1,95.
Напомним, что за свою карьеру в ММА россиянин провел 68 поединков, одержав 56 побед при 11 поражениях. Еще один бой с его участием завершился вничью.
Свой последний поединок Олейник провел на турнире UFC 224, где победил бразильца Джуниора Олбини сабмишеном в первом раунде.
Хант за всю свою карьеру одержал 13 побед при 12 поражениях и одной ничьей.
В феврале нынешнего года он проиграл Кертису Блейдсу единогласным решением судей.
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