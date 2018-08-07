Борис Бурзиев: Многие из перспективных бойцов окажутся в М-1, чтобы коротким путем пробиться в UFC

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев прокомментировал сделку М-1 Global и UFC.

"UFC — законодатель мировой моды в ММА, и отрадно сознавать, что они вообще приходят в нашу страну. В России у них сегодня такой партнер, как М-1 Global для того, чтобы проводить качественные турниры на новом уровне. Думаю, что с подписанием контракта старейшего российского промоушена и UFC в России зарождается новый стандарт профессионального ММА".

Денег нет, но вы держитесь. Российские ММА-промоушены находятся в кризисе?

По словам Бурзиева, до подписания контракта M-1 Global и UFC ни один из российских промоушенов не вел переговоры на этапе вхождения североамериканского бренда ММА в Россию.

Вадим Финкельштейн до последнего держал переговоры с UFC в секрете и это нормально. Не думаю, что кто-то еще из российских промоушенов вел такие переговоры на этапе вхождения UFC в Россию. Конечно, нельзя вырывать сделку из контекста, — это сотрудничество сейчас начинается на фоне некоторого снижения активности двух остальных российских крупных промоушенов", — добавил вице-президент Союза ММА России. — Сейчас благодаря такому снижению активности освободилось несколько свободных агентов высокого уровня, и я знаю, что активизировались и многие менеджеры бойцов, что тоже показывает повышение интереса и конкуренции соответственно. Не исключено, что многие из этих перспективных ребят окажутся скоро в М-1 и попытаются на сегодняшний день самым коротким путем пробиться туда, где мечтают оказаться все бойцы — в UFC. Если в ближайшее время M-1 Global станет трамплином в UFC, то, вполне ожидаемо, что интерес и к селекционным турнирам организации сильно повысится".

Российско-китайский инвестиционный фонд, Mubadala Investment Company и американская компания UFC (Ultimate Fighting Championship) объявили о создании совместной компании UFC RUSSIA. Новое предприятие сфокусируется на развитии индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ, займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом UFC. Поиском и подготовкой новых ММА-атлетов в РФ займется крупнейшая в Европе компания M-1 Global, все действующие чемпионы М-1 Global будут иметь гарантированную возможность подписать контракт с UFC.