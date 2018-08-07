Борис Бурзиев: создание компании UFC RUSSIA положительно скажется на развитии единоборств в России

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев считает, что образование совместной кампании UFC положительно скажется на развитии смешанных единоборств в нашей стране. По его мнению, это новшество приведет к притоку молодых бойцов в ММА..

Российско-китайский инвестиционный фонд, Mubadala Investment Company и американская компания UFC (Ultimate Fighting Championship) объявили о создании совместной компании UFC RUSSIA. Новое предприятие сфокусируется на развитии индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ, займется подготовкой и проведением спортивных мероприятий под брендом UFC. Поиском и подготовкой новых ММА-атлетов в России займется крупнейшая в Европе компания M-1 Global, все действующие чемпионы М-1 Global будут иметь гарантированную возможность подписать контракт с UFC.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев прокомментировал сделку М-1 Global и UFC: «UFC — законодатель мировой моды в ММА, и отрадно сознавать, что они вообще приходят в нашу страну. В России у них сегодня такой партнер, как М-1 Global для того, чтобы проводить качественные турниры на новом уровне. Думаю, что с подписанием контракта старейшего российского промоушена и UFC в России зарождается новый стандарт профессионального ММА».