Емельяненко встал на защиту Нурмагомедова после скандального видео с участием бездомного

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором брат Нурмагомедова заставляет бездомных отжиматься за деньги.

Как сообщили СМИ, автором ролика стал российский боец, который в октябре проведет защиту титула против ирландца Конора Макгрегора

"Вопрос задайте тем, кто считает, что это унижает человеческое достоинство. Что это унизило, не понимаю, как это их коснулось? Это право выбора человека, чем они вообще занимаются, эти люди, которые дают такие комментарии", — сказал Емельяненко телеканалу «РЕН-ТВ».

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money… 🤔 Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE

— The MMA Bible (@TheMMABible) 6 августа 2018 г.