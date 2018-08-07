Емельяненко вступился за Нурмагомедова после видео с бомжами 

Боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал скандальное видео из Instagram-сторис чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. На кадрах 15-секундного ролика был заснят момент, где брат Хабиба Абубакар заставлял бомжей отжиматься за деньги.
Емельяненко осудил пользователей, усмотревших в этом что-то унизительное.
«Задайте вопрос тем, кто считает, что это унижает человеческое достоинство. Что это унизило, не понимаю, как это их коснулось? Это право выбора человека, чем они вообще занимаются, эти люди, которые дают такие комментарии», — цитирует РЕН ТВ Александра.