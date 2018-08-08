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Бывший игрок НФЛ нокаутировал соперника в бою MMA за 17 секунд
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Бывший игрок НФЛ нокаутировал соперника в бою MMA за 17 секунд 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывшему игроку Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) Грегу Харди потребовалось всего 17 секунд, чтобы отправить в нокаут Табориса Гордона в рамках боя на турнире по смешанным единоборствам Dana White’s Contender Series. Это второй бой футболиста и второй раз он нокаутирует соперника.
Руководство UFC уже сообщило о подписании контракта развития. Соглашение предполагает проведение боёв с участием Харди в мероприятиях, которые проводятся не под эгидой UFC. После того как Харди будет готов к более серьёзным боям, его переведут на стандартный контракт с организацией. В 2014 году спортсмен был обвинён в домашнем насилии. В дальнейшем доказать вину Харди не удалось: жертва отказалась давать показания. После этого игрок подписал контракт с клубом «Даллас Ковбойс», но не смог закрепиться в команде. Сообщалось, что у Харди есть проблемы с алкоголем и наркотиками.
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