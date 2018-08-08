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Кормье лидирует в рейтинге UFC P4P, Макгрегор — второй, Нурмагомедов — восьмой
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Кормье лидирует в рейтинге UFC P4P, Макгрегор — второй, Нурмагомедов — восьмой 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах Даниэль Кормье сохранил за собой первое место в рейтинге организации pound for pound (вне зависимости от веса). Вторым идет экс-чемпион легкого веса Конор Макгрегор. На третье место чемпион легчайшего дивизиона Ти Джей Диллашоу.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий чемпионским поясом в легком весе, занимает восьмое место.
Александр Волков занимает пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона. Алексей Олейник — 11-е.
UFC. Рейтинг P4P  1. Даниэль Кормье2. Конор Макгрегор3. Ти Джей Диллашоу4. Макс Холлоуэй5. Жорж Сен-Пьер6. Деметриус Джонсон7. Тайрон Вудли8. Хабиб Нурмагомедов9. Стипе Миотич10. Роберт Уиттакер
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