Чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах Даниэль Кормье сохранил за собой первое место в рейтинге организации pound for pound (вне зависимости от веса). Вторым идет экс-чемпион легкого веса Конор Макгрегор. На третье место чемпион легчайшего дивизиона Ти Джей Диллашоу.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий чемпионским поясом в легком весе, занимает восьмое место.
Александр Волков занимает пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона. Алексей Олейник — 11-е.
UFC. Рейтинг P4P 1. Даниэль Кормье2. Конор Макгрегор3. Ти Джей Диллашоу4. Макс Холлоуэй5. Жорж Сен-Пьер6. Деметриус Джонсон7. Тайрон Вудли8. Хабиб Нурмагомедов9. Стипе Миотич10. Роберт Уиттакер