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Александр Волков: «Льюис мне интересен только как соперник»
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Александр Волков: «Льюис мне интересен только как соперник» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российский боец Александр Волков подтвердил информацию о том, что достиг договоренности с американцем Дерриком Льюисом о поединке, который состоится 6 октября в рамках шоу в Лас-Вегасе. — Официально боя еще нет, когда мы подпишем контракт, тогда будем что-либо говорить, — сказал Волков. — На словах мы действительно достигли договоренности. Доволен ли я своим соперником? Кроме того, что он мой соперник, мне он больше ничем не интересен. Предполагается, что бой состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229, который пройдет в Лас-Вегасе 6 октября.
Волков является претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, в его активе 39 побед и шесть поражений. Льюис за карьеру одержал 20 побед при пяти поражениях. (Петр ГРИГОРЕНКО)
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