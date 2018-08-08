«Это был знакомый бомж»: Нурмагомедов объяснил издевку

«Это был знакомый бомж»: Нурмагомедов объяснил свою издевку

Эпизод, в котором российский боец и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своим братом предлагал бездомным отжиматься за деньги, вызвал бурную реакцию среди общественности. Так, знаменитый боец ММА Олег Тактаров раскритиковал Нурмагомедова и отказался выходить с ним на связь, а Федор Емельяненко осудил людей, устроивших травлю россиянина. «Газета.Ru» рассказывает, как комментируют данную ситуацию в мире смешанных единоборств.

7 августа в мире смешанных единоборств всколыхнуло скандальное видео. В инстаграме чемпиона мира UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова появилось видео, где двоюродный брат спортсмена Абубакар заставлял бездомных отжиматься за деньги.

Общественность разделилась на два лагеря — кто-то обвинял Нурмагомедовых в унижении человеческого достоинства, а кто-то посчитал их поступок правильным, ведь братья дали возможность бездомным заработать.

Известный боец ММА Александр Емельяненко осудил людей, которые устроили травлю чемпиону UFC.

«Вопрос задайте тем, кто считает, что это унижает человеческое достоинство. Что это унизило, не понимаю, как это их коснулось? Это право выбора человека, чем они вообще занимаются, эти люди, которые дают такие комментарии», — цитирует младшего из братьев Емельяненко Рен ТВ.

Другого мнения придерживается знаменитый боец ММА Олег Тактаров

«Я не хочу оценивать поведение Хабиба. Все что мог я сделал и для него, и для его команды. Я с ним поговорил лично. Дал ему несколько советов. Он прислушался к ним. То, что я получил в ответ, дало мне право больше никогда не говорить ни об этом человеке, ни о его команде. Пускай дальше сами. В свободное плавание. А решение об этом поступке он принял сам. Я бы ему такого не посоветовал. Ну и ладно, живите дальше, возьмите с полки пирожок, отжимайтесь, в конце концов», — цитирует спортсмена Sport24.ru

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов объяснил, с чем было связано поведение его сына. По мнению мастера спорта СССР по вольной борьбе и заслуженного тренера России, кому-то выгодно раскручивать эту историю.

«Дайте мне денег — я отожмусь столько, сколько вы захотите. Ну что оскорбительного в этом видео, скажите мне?! Ну, даже киргизский боец Айдар Эркимбетов говорит: «Дайте мне денег, и я буду отжиматься». Разве это какое-то унижение? Понимаю, что кто-то специально раскручивает эту историю. Нужно это тем людям, которых мы оставили далеко позади. Есть пара хейтеров, которые безустанно пишут про Хабиба. Чего-то они точно хотят добиться, чего — не знаю», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Также отец спортсмена заявил, что Хабиб знаком с бездомным уже третий год.

«Они с этим бездомным общаются уже третий год и каждый раз ему что-то дают. А он просит все больше и больше денег.

Ему дают $10, он просит $20, дают $20, он требует $40. Эти $40 ему дают за упражнения — прыжки, отжимания, а он начинает торговаться и просит уже $100. Это именно тот человек, что был на видео. Мои ребята каждый раз ему говорят, чтобы он взялся за ум, и начал заниматься спортом, а он в ответ просит деньги», — рассказал Нурмагомедов-старший.

Отец и тренер бойца заявил, что не обсуждал с сыном скандал с видеороликом.

«Нет. Ну для чего мне это, скажите? Я же сам был в США и обо всем в курсе. Мои воспитанники всегда помогают бедным, слабым, сиротам, а тут будут смеяться над бездомным? Ну где логика?!» — сказал Абдулманап.

Скандал с отжиманиями бездомных произошел на фоне недавнего объявления о дате боя Нурмагомедова и знаменитого ирландца Конора Макгрегора . Долгожданный поединок состоится 6 октября в Лас-Вегасе и станет главным боем вечера.

Любопытно, что отец Нурмагомедова считает, что его сыну не о чем переживать и нечего бояться в противостоянии с ирландцем.

«Я никогда не считал серьезными соперниками Тони Фергюсона, Макгрегора и Нейта Диаса. Не знаю, как для других, но для моих воспитанников — они не соперники. Мы где их схватим, там и поломаем.

Главное в начале боя быть аккуратным, но в то же время активно прессинговать. Ничего страшного эти три бойца моим ребятам противопоставить не смогут, а после прессинга, уверен, у них у самих опустятся руки», — отметил Нурмагомедов

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