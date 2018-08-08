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Боец ММА Мирзаев проведет поединок после двухгодичного перерыва
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Боец ММА Мирзаев проведет поединок после двухгодичного перерыва 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев проведет поединок после двухлетнего перерыва, сообщает ТАСС.
10 ноября в Москве Мирзаев встретится с Арманом Оспановым из Казахстана
Последний поединок по правилам россиянин провел в ноябре 2016 года, проиграв грузину Левану Макашвили. После этого боец длительное время не выступал по состоянию здоровья.
31 декабря 2016 года Мирзаев был избит тремя неизвестными в собственной квартире в Москве. Нападавшие также использовали травматический пистолет.
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