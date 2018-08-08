Боец ММА Мирзаев проведет поединок после двухгодичного перерыва

10 ноября в Москве Мирзаев встретится с Арманом Оспановым из Казахстана

Последний поединок по правилам россиянин провел в ноябре 2016 года, проиграв грузину Левану Макашвили . После этого боец длительное время не выступал по состоянию здоровья.

31 декабря 2016 года Мирзаев был избит тремя неизвестными в собственной квартире в Москве. Нападавшие также использовали травматический пистолет.