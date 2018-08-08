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В UFC уверены, что бой Нурмагомедова и Макгрегора побьет рекорд по продажам трансляций
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В UFC уверены, что бой Нурмагомедова и Макгрегора побьет рекорд по продажам трансляций 

SPORT24.ru 3 часа назад
Президент UFC Дэйна Уайт рассчитывает, что бой между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым сможет побить рекорд промоушена по количеству продаж платных трансляций.
«Мы планируем продать два миллиона трансляций. Мы не испытали никаких проблем с переговорами при обсуждении этого боя. Именно это делает Конора международной звездой. Он готов драться с кем угодно и где угодно.
Конор готов вернуться после двухлетнего перерыва и выйти против Хабиба. Того самого Хабиба, который до сих пор не потерпел ни одного поражения и уничтожал всех своих соперников», — приводит слова Уайта TSN Sports.
Макгрегор участвовал в бою, который удерживает рекорд UFC по продажам платных трансляций, когда в 2016 году встретился с Нейтом Диасом на турнире UFC 202. Трансляцию того поединка приобрели 1,5 миллиона человек.
Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
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